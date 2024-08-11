Жилец дома в Курске рассказал о первых минутах после падения ракеты

Осколки, разбитые стекла, разрушенная кровля и балконы, машины скорой помощи, правоохранительных органов и пожарные - такая обстановка сейчас у жилой девятиэтажке, по которой минувшей ночью прилетел обломок украинской ракеты.
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