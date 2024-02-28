Боевой опыт ЗРК «Тор-М2» интересует ближневосточных заказчиков

Специальной военной операции уже два года, а если быть точнее – 24 месяца – и все это время российские зенитчики круглосуточно и в любых погодных условиях прикрывают подразделения российской группировки, а также другие важные объекты в зоне СВО.
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