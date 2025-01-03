Следователи в Южной Кореи приостановили попытку ареста президента

Следователи из Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) решили приостановить исполнение ордера на арест президента страны Юн Сок Ёля по делу о мятеже, несмотря на то, что они смогли войти на территорию его резиденции.
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