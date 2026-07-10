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MotoGP. Марк Маркес: «Главный соперник в борьбе за титул – мое физическое состояние»

Гонщик «Дукати» Марк Маркес поделился мыслями о сражении среди лидеров MotoGP. «В борьбе за титул ничего не ясно, поскольку ни у кого нет большого преимущества.

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