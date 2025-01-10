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Воронежские новости

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В Воронежской области нашли и уничтожили 11 снарядов времен ВОВ

В Воронежской области нашли и уничтожили 11 снарядов времен ВОВ

Подрыв боеприпасов времен Великой Отечественной войны произвели взрывотехники в Каширском районе. По заявке администрации Рамонского муниципального района расчет взрывотехников аварийно-спасательной службы уничтожил 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных рядом с селом Каверье.

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