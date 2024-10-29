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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Грузинский президент Зурабишвили взывает о помощи, но решится ли Запад поддержать её?

Грузинский президент Зурабишвили взывает о помощи, но решится ли Запад поддержать её?

Вступит ли Тбилиси в полосу социальных катаклизмов после прошедших выборов в парламент? А если вступит, к чему это в конце концов приведёт? Как не допустить эскалации напряжённости внутри страны и вокруг неё? Эти и другие связанные с грузинской тематикой вопросы сейчас занимают политических наблюдателей.

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