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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йохауг о победе в марафоне: «Я почувствовала огромное желание взять реванш за чемпионат мира»

«Было невероятно здорово финишировать первой. Так что теперь я могу вычеркнуть дистанцию в 50 км из своего списка целей.

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