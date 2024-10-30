Госдума поручила ФАС провести проверку цен на "детские" тарифы такси

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на «детские» тарифы такси. С соответствующим предложением к главе ведомства обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает Москва 24.
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