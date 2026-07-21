Ученые: черепахи обладают сверхспособностью, которой лишились люди

Международная исследовательская группа из Австралии, Англии, Италии и США заявила, что морские черепахи способны ориентироваться по магнитному полю Земли — считается, что такой способностью когда-то обладали люди.
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