В школе Чудовского района обнаружен учитель-фантом: сын директора

Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, это произошло в процессе проверки прокуратурой Чудовского района исполнения законодательства о противодействии коррупции.
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