Китайская МБР «Дунфэн-5»

Ракеты DF-5 первых модификаций. Для транспортировки изделия разделены на ступениНа вооружении ракетных войск Народно-освободительной армии Китая состоят межконтинентальные баллистические ракеты нескольких типов.
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