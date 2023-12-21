Хирург Умнов объяснил связь между ежедневным употреблением яиц и болезнями сердца

Александр Умнов посоветовал некоторым гражданам отказаться от завтрака, в который входят яйца.Куриные яйца в целом – очень полезный продукт, однако регулярное их употребление может нанести вред здоровью некоторых граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии