smi.media

195 подписчиков

В Томской области от COVID-19 привито 97% жильцов домов престарелых

Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в регионе в домах-интернатах для престарелых и инвалидов вакцинированы 1620 человек, в том числе 861 — повторно.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх