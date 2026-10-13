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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юров забросил 2-ю шайбу в сезоне – победную в матче против «Вегаса». У него 1 бросок, 4 минуты штрафа, 60% на точке и «+1» за 10:41

Форвард «Миннесоты» Данила Юров забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Вегасом » (4:2).

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