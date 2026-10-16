Завтра может быть поздно: технологическое отставание — фатальная угроза для страны «Мы производим впечатление одичалой стаи, которая на всех тявкает, но ничем реальным заниматься не хочет.
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