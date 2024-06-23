Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общение с достойными людьми является для него отдыхом. Кадры разговора главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram журналист Павел Зарубин.
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