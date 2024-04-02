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«Спасибо вам, красивые, неповторимые мальчики!»: Юные стримеры признаются в любви к террористам-убийцам и поливают матерной грязью Армию России

Чудовищное, кровавое террористическое преступление в московском «Крокус Сити Холле» вскрыло целый пласт очень серьёзных проблем, начиная с подпольной, криминальной деятельности мигрантов и заканчивая обеспечением общественной безопасности.

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Комментарии
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А
Алексей
Эти недоноски даже не понимают, что всё возвращается и все их высказывания им дорого обойдутся.
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2 час.
ВБ
Василий Блохин
Вы правы,на все 220%,эта гниль не перевоспитуема.
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Это БИЗНЕС. Такой же как торговля наркотиками, только пока еще не запрещенный законодательно.
Ответить
5 мин.

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