«Спасибо вам, красивые, неповторимые мальчики!»: Юные стримеры признаются в любви к террористам-убийцам и поливают матерной грязью Армию России

Чудовищное, кровавое террористическое преступление в московском «Крокус Сити Холле» вскрыло целый пласт очень серьёзных проблем, начиная с подпольной, криминальной деятельности мигрантов и заканчивая обеспечением общественной безопасности.
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