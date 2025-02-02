Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) С февраля 2025 года владельцев машин старше 10 лет начнут штрафовать на 2–5 тыс.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) С февраля 2025 года владельцев машин старше 10 лет начнут штрафовать на 2–5 тыс.
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