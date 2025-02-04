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Китай ответил на начало Трампом торговой войны

Китай ответил на начало Трампом торговой войны

В ответ на решение президента США Дональда Трампа ужесточить торговую войну и ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию Пекин установил тарифы на поставки американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10 процентов, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15 процентов.

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