Грозные заявления главы Чечни вызвали отклик и в Кремле, и в народе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьи террористов, совершивших теракты в Дагестане, должны быть привлечены к ответственности при обсуждении событий в соседних странах с руководителями силовиков региона.
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