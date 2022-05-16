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Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ 

Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ 

Стали известны все участники и пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В полуфинальных сериях Восточной конференции «Флорида Пантерз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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