НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , СМЕРТНИКИ .... Видать будут  СЛУЖИТЬ ТУДА ПОСЫЛАТЬ ПРОВИНИВШИХСЯ СОЛДТ еэСТОНИИ , аж на ,,ПЕРЕДОВУЮ,, ...!!!Эстония планирует...
  • Татьяна Антонова
    а при чем август в апреле?В Петербурге 23 а...
  • Ингерман Ланская
    Любимый Город!!!!Главное за день в...

Врач Сухорукова: пищевые волокна картофеля могут нормализовать пищеварение

Врач Сухорукова: пищевые волокна картофеля могут нормализовать пищеварение

Овощ полезен при похудении Пищевые волокна, которые содержатся в картофеле и его кожуре, нормализуют пищеварение, поддерживают здоровье кишечника и контролируют аппетит, что крайне необходимо тем, кто хочет снизить вес, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх