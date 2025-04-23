Врач Сухорукова: пищевые волокна картофеля могут нормализовать пищеварение

Овощ полезен при похудении Пищевые волокна, которые содержатся в картофеле и его кожуре, нормализуют пищеварение, поддерживают здоровье кишечника и контролируют аппетит, что крайне необходимо тем, кто хочет снизить вес, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии