Как создание холодильника смогло разрушить прибыльный миллионный бизнес?

Приветствую всех в разделе! Специально оборудованные комнаты для сохранения свежести пищи появились несколько тысяч лет назад, ещё слуги римского императора Нерона заготавливали на замёрзших водоёмах в горах снег и лёд для хранения продуктов.
Приветствую всех в разделе! Специально оборудованные комнаты для сохранения свежести пищи появились несколько тысяч лет назад, ещё слуги римского императора Нерона заготавливали на замёрзших водоёмах в горах снег и лёд для хранения продуктов.
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