Литовец, осквернивший мемориал в Судже, лишился поддержки спонсоров

Литовский активист Валдас Барткявичюс (признан в РФ экстремистом и террористом), известный своей поддержкой Украины, лишился финансирования от спонсоров после инцидента с осквернением мемориала в Судже Курской области.
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