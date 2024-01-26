Путин поручил признавать участников СВО ветеранами без контракта

Президент Владимир Путин поручил внести в нормативные правовые акты России изменения, которые разрешат признавать участников спецоперации ветеранами боевых действий вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии