К защите национальных интересов страны

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пришлым, которым политики, чиновники содействуют в России создавать анклавы, межэтнические ОПГ, разворовыванию социальных и пенсионных средств и т.д. А не целесообразнее этих политиков с чиновниками и передовиков строительства, реформ для "Россиян" отправить к нашим "братьям" из средней азии, для решения этих проблем, а заодно и здравоохранения, образования, создания рабочих мест и т.д. Народ поддержит эту инициативу Путина по выдворению пришлых и перевода новаторов и интернационалистов политиков и чиновников в "дружественные" государства с лишением их Российского гражданства, на новых территориях пусть осваивают свои прогрессивные идеи и реализовывают планов громадье там...