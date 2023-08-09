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К защите национальных интересов страны

К защите национальных интересов страны

Мы можем выиграть обычную войну у любого врага и даже победить НАТО, но . Я  против заселения России мигрантами из стран Средней Азии и Закавказья.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Я против заселения России мигрантами из стран Средней Азии и Закавказья.
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пришлым, которым политики, чиновники содействуют в России создавать анклавы, межэтнические ОПГ, разворовыванию социальных и пенсионных средств и т.д. А не целесообразнее этих политиков с чиновниками и передовиков строительства, реформ для &quot;Россиян&quot; отправить к нашим &quot;братьям&quot; из средней азии, для решения этих проблем, а заодно и здравоохранения, образования, создания рабочих мест и т.д. Народ поддержит эту инициативу Путина по выдворению пришлых и перевода новаторов и интернационалистов политиков и чиновников в &quot;дружественные&quot; государства с лишением их Российского гражданства, на новых территориях пусть осваивают свои прогрессивные идеи и реализовывают планов громадье там...
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15 час.

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