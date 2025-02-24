Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Российское шампанское резко взлетит в цене на 10% к 8 марта из-за роста акцизов, дефицита бутылок и слабого урожая, — эксперты.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Российское шампанское резко взлетит в цене на 10% к 8 марта из-за роста акцизов, дефицита бутылок и слабого урожая, — эксперты.
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