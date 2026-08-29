«Шанхай» обменял Гроло в «Ладу» на денежную компенсацию

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« Шанхай » обменял защитника Джереми Гроло в «Ладу». Взамен «Дрэгонс» получат денежную компенсацию. «Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Шанхая».