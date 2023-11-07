Высокое размещение: армия РФ получит стратосферный комплекс поиска целей

Для Вооруженных сил РФ начали создавать стратосферный ударно-разведывательный комплекс. Он будет состоять из летательного аппарата, подвесных контейнеров с радарами, систем радиотехнической разведки и оптико-электронных станций.
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