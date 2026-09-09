Anxiety level remains high E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The anxiety level in the market remains high as demonstrated by the down move in the S&P 500 daily chart.
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