Муж погибшей МотоТани не стал брать сына с собой. Что теперь делать 13-летнему мальчику?

Всю неделю страна следит за развитием событий в семье самой знаменитой байкерши России Татьяны Озолиной, которая, к большому сожалению, не смогла вернуться домой после поездки на байке по дальним странам.
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