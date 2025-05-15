Иран назвал снятие санкций США условием для ограничения обогащения урана

Иран готов ограничить обогащение урана и избавиться от запасов высокообогащенного урана в случае снятия США санкций, сообщил телеканал NBC со ссылкой на советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, генерала КСИР Али Шамхани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии