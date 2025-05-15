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ИА Регнум

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Иран назвал снятие санкций США условием для ограничения обогащения урана

Иран назвал снятие санкций США условием для ограничения обогащения урана

Иран готов ограничить обогащение урана и избавиться от запасов высокообогащенного урана в случае снятия США санкций, сообщил телеканал NBC со ссылкой на советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, генерала КСИР Али Шамхани.

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