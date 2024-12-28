Как пишут азербайджанские СМИ со ссылкой на «надежные источники высокопоставленных чиновников». Система связи самолёта была полностью выведена из строя из-за использования российских средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего самолёт исчез с радаров, находясь в российском воздушном пространстве.
Когда азербайджанские СМИ пишут про РЭБ, кажется, что слушаешь армянское радио
Комментарии
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Игорь Василевский
А что азербайджанцы, кроме торговли овощами да, соображают в РЭБе? Они то и слов таких не понимают...
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4 час.
Борис Леонтьев
Ну зачем Вы так? Сейчас во всём мире любой журналЮга и любой блоХер "разбирается" в любой области деятельности лучше любого учёного, инженера и специалиста.🤗 Конечно жаль, что находятся идиоты которые верят этим журналЮгам и блоХерам. Но похоже на то, что НЛП как и генетика или кибернетика, окажется не просто псевдонаукой. Успехи телефонных мошенников тому хорошее подтверждение. К сожалению, благодаря таким журналЮгам и блоХерам дело Гебельса живёт и побеждает.😡
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3 час.
Andrey Ivanov
но сбили то чеченцы как не крути, а значит Россия - да неумышленно, по ошибке, но если бы дали сесть может и жертв не было бы столько, а не развернули обратно
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21 мин.
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