Когда азербайджанские СМИ пишут про РЭБ, кажется, что слушаешь армянское радио

А что азербайджанцы, кроме торговли овощами да, соображают в РЭБе? Они то и слов таких не понимают...

Борис Леонтьев

Ну зачем Вы так? Сейчас во всём мире любой журналЮга и любой блоХер "разбирается" в любой области деятельности лучше любого учёного, инженера и специалиста.🤗 Конечно жаль, что находятся идиоты которые верят этим журналЮгам и блоХерам. Но похоже на то, что НЛП как и генетика или кибернетика, окажется не просто псевдонаукой. Успехи телефонных мошенников тому хорошее подтверждение. К сожалению, благодаря таким журналЮгам и блоХерам дело Гебельса живёт и побеждает.😡