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Когда азербайджанские СМИ пишут про РЭБ, кажется, что слушаешь армянское радио

Когда азербайджанские СМИ пишут про РЭБ, кажется, что слушаешь армянское радио

Как пишут азербайджанские СМИ со ссылкой на «надежные источники высокопоставленных чиновников». Система связи самолёта была полностью выведена из строя из-за использования российских средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего самолёт исчез с радаров, находясь в российском воздушном пространстве.

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Комментарии
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Игорь Василевский
А что азербайджанцы, кроме торговли овощами да, соображают в РЭБе? Они то и слов таких не понимают...
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4 час.
Борис Леонтьев
Ну зачем Вы так? Сейчас во всём мире любой журналЮга и любой блоХер &quot;разбирается&quot; в любой области деятельности лучше любого учёного, инженера и специалиста.🤗 Конечно жаль, что находятся идиоты которые верят этим журналЮгам и блоХерам. Но похоже на то, что НЛП как и генетика или кибернетика, окажется не просто псевдонаукой. Успехи телефонных мошенников тому хорошее подтверждение. К сожалению, благодаря таким журналЮгам и блоХерам дело Гебельса живёт и побеждает.😡
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3 час.
Andrey Ivanov
но сбили то чеченцы как не крути, а значит Россия - да неумышленно, по ошибке, но если бы дали сесть может и жертв не было бы столько, а не развернули обратно
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21 мин.

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