Политконсультант Вертунцов отметил, что явка на выборах оказалась выше ожидаемой

Прогнозируемая явка на выборы была 53%, но фактически превысила 59%. Об этом в понедельник, 21 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказал политконсультант, член РАПК и РАСО, директор агентства «Прямой Контакт» Антон Вертунцов.
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