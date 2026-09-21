Политконсультант Вертунцов отметил, что явка на выборах оказалась выше ожидаемой

Прогнозируемая явка на выборы была 53%, но фактически превысила 59%. Об этом в понедельник, 21 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказал политконсультант, член РАПК и РАСО, директор агентства «Прямой Контакт» Антон Вертунцов.