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FiNE NEWS

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Барселона выражает претензии к переговорам с Атлетико по трансферу Альвареса

«Барселона» контактирует с «Атлетико» в рамках трансферного процесса, связанного с переходом Хулиана Альвареса, при этом фиксируется значительное недовольство столичного клуба действиями представителей мадридского клуба.

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