Барселона выражает претензии к переговорам с Атлетико по трансферу Альвареса

«Барселона» контактирует с «Атлетико» в рамках трансферного процесса, связанного с переходом Хулиана Альвареса, при этом фиксируется значительное недовольство столичного клуба действиями представителей мадридского клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии