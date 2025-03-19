В Петербурге задержали курьера-закладчика, у которого изъяли 1,5 кг запрещенных веществ

Мужчина планировал распространять их на территории города Сотрудниками транспортной полиции Санкт-Петербурга из незаконного оборота изъято около 1,5 килограмма запрещенных веществ, предназначенных для распространения на территории города.
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