МВД РФ попросили установить «лежачих полицейских» для электросамокатов

АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) обратилась в МВД России с просьбой рассмотреть возможность установки на тротуарах и в парках «лежачих полицейских», чтобы снизить число аварий с участием электросамокатов — средств индивидуальной мобильности (СИМ).