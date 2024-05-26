МВД РФ попросили установить «лежачих полицейских» для электросамокатов

АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) обратилась в МВД России с просьбой рассмотреть возможность установки на тротуарах и в парках «лежачих полицейских», чтобы снизить число аварий с участием электросамокатов — средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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