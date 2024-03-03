«Формат СВО изменится»: На что нарвались НАТО?

Натовские войска, включая французов, активно участвуют в военных действиях на Украине. Официальное вмешательство стран НАТО в противостояние с Россией снимет все ограничения, связанные со сферой интересов России заявил в эфире интернет-канала «Красная линия» капитан первого ранга, военный журналист ….
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