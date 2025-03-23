Работники «Голоса Америки» подали на администрацию Трампа в суд

Работники ранее спонсированной федеральным правительством США радиокомпании «Голос Америки» (VOA — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за якобы незаконного закрытия СМИ.
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