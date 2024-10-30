Россиян раздражает фраза "все будет хорошо", когда им требуется поддержка

Более 60% россиян отметили, что фраза "все будет хорошо" вызывает раздражение и тревогу. Результаты опроса свидетельствуют о растущей потребности в более искренних и личных способах поддержки, которые учитывают эмоциональное состояние собеседника и избегают стандартных формулировок.