Россиян раздражает фраза "все будет хорошо", когда им требуется поддержка

Более 60% россиян отметили, что фраза "все будет хорошо" вызывает раздражение и тревогу. Результаты опроса свидетельствуют о растущей потребности в более искренних и личных способах поддержки, которые учитывают эмоциональное состояние собеседника и избегают стандартных формулировок.
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