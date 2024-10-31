В США допустили участие третьих стран в конфликте на Украине

Глава Пентагона отказался спекулировать на эту тему. Глава Минобороны США Ллойд Остин пояснил, что Пентагон не исключает прямое включение ВС третьих стран в российско-украинский конфликт на стороне Украины.
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