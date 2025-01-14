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Раймонд Паулс отметил свое 89-летие

Одним из главных культурных событий для Латвии является - день рождения Маэстро Раймонда Паулса! Да, латвийцы любят свою легенду! В этом году Раймонд Паулс отметил день рождения без супруги Ланы, но в концертном зале "Дзинтари" - композитор последние годы всегда отмечает этот день в Юрмале.

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