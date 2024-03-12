Виктор Анисимов Недорого, всего лишь 50 - 70 тысяч рублей, и любой мигрант не знающий русского языка, не имеющий никакого образования и профессии, становится гражданином России, со всеми правами гражданина, но даже не представляющим что кроме прав вместе с заветной книжечкой с двуглавым орлом, мигрант приобретает и обязанности.
Сколько стоит гражданство России
Комментарии
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fill1969
Кто ж даст тебе чего то принять пока эта власть сидит?
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12 час.
fill1969
Они думают так как сверху скажут , не понятно что ли!
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12 час.
Елена Толстихина
От кого закрыть, давайте от всех закроемся, заборы десятиметровый настроим, как свинорылые и будем прыгать. Что за бред.
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11 час.
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