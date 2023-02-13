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Часть боссов «Зенита» была против перехода Бакаева. Трансфер произошел благодаря гендиректору Медведеву («СЭ»)

Часть боссов «Зенита» была против перехода Бакаева. Трансфер произошел благодаря гендиректору Медведеву («СЭ»)

Не все руководители «Зенита» поддерживали трансфер Зелимхана Бакаева. Ряд боссов петербуржцев высказывались против подписания контракта с бывшим игроком «Спартака», утверждает «Спорт-Экспресс».

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