Депутаты ГД упростили поступление в вузы на бюджет для защитников приграничья

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который среди прочего предусматривает возможность поступать в вузы на бюджетной основе бойцам, которые участвовали в контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях.