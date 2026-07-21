Депутаты ГД упростили поступление в вузы на бюджет для защитников приграничья

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который среди прочего предусматривает возможность поступать в вузы на бюджетной основе бойцам, которые участвовали в контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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