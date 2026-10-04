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Царьград

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Добыча ископаемых в Челябинской области выросла до 200 млрд

Добыча ископаемых в Челябинской области выросла до 200 млрд

Росстат зафиксировал рост отгрузки в сфере добычи полезных ископаемых в Челябинской области на 19% за январь—август 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го — до 200,1 млрд рублей.

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