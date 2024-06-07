В Монголии завершилась вторая планирующая конференция по проведению международного учения «Селенга-2024»

В ходе визита были проведены переговоры с НГШ ВС Монголии генерал майром Сюнревийном Ганбьямбой, командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Чимэдгочоо Цогтжаргалом, начальником штаба Сухопутных войск полковником Цэвээнхуу Буяндэргэлом.
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