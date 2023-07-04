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Фотограф, купив на барахолке старую камеру, обнаружил фотографии 30-летней давности

Фотограф, купив на барахолке старую камеру, обнаружил фотографии 30-летней давности

В старых вещах есть особое очарование, хотя далеко не всем так кажется. Но фотограф Кати Димофф из Портленда от случая к случаю ищет на барахолке или в секонд-хендах старые фотоаппараты в надежде наткнуться на давно потерянное или забытое сокровище.

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