Тамбиев после 4:5 с «Динамо»: «У «Адмирала» большая беда с центрами. Берлева нет, и эта ось очень сильно проседает»

Сегодня клуб из Владивостока уступил «Динамо» (4:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Комментарий по игре будет короткий – у нас большая проблема с центральными нападающими.
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