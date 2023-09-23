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Тамбиев после 4:5 с «Динамо»: «У «Адмирала» большая беда с центрами. Берлева нет, и эта ось очень сильно проседает»

Сегодня клуб из Владивостока уступил «Динамо» (4:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Комментарий по игре будет короткий – у нас большая проблема с центральными нападающими.

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