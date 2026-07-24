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ИИ выбрал новые катализаторы для очистки питьевой воды от нитратов

ИИ выбрал новые катализаторы для очистки питьевой воды от нитратов

Нитраты — один из самых распространённых загрязнителей питьевых подземных вод. Особенно уязвимы сельские районы, где удобрения, навоз и септические системы насыщают грунтовые воды нитратами, а многие домохозяйства пользуются частными скважинами, которые не проходят регулярную проверку.

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