ИИ выбрал новые катализаторы для очистки питьевой воды от нитратов

Нитраты — один из самых распространённых загрязнителей питьевых подземных вод. Особенно уязвимы сельские районы, где удобрения, навоз и септические системы насыщают грунтовые воды нитратами, а многие домохозяйства пользуются частными скважинами, которые не проходят регулярную проверку.